Sylvia Pasquel confirma la venta de la mansión de Silvia Pinal

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La actriz Sylvia Pasquel anunció que la casa familiar de su madre, Silvia Pinal, será vendida en su totalidad, citando los altos costos de mantenimiento y la decisión conjunta con sus hermanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 11:00 AM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 01:49 PM.