Sylvia Pasquel confirma la venta de la mansión de Silvia Pinal

En una entrevista concedida a Canal 6 Multimedios, la actriz Sylvia Pasquel confirmó que la mansión que perteneció a su madre, la icónica Silvia Pinal, será puesta a la venta. La decisión, según la actriz, responde a la enorme magnitud de la propiedad y al elevado gasto que implica su mantenimiento.
Pasquel explicó que la venta se realizará de forma integral y no por partes, pues ya se ha llegado a un acuerdo con sus hermanos para disponer del inmueble como un único lote. "Es una casa muy grande, es una casa que gasta muchísimo", señaló, añadiendo que la propiedad fue habitada por ella tras una petición de su madre, quien deseaba tenerla cerca.
La noticia se dio a conocer después de que Alejandra Guzmán, en la promoción de su nuevo tema dedicado a Silvia Pinal, anunciara por primera vez la intención de vender la casa. Guzmán había mencionado que ya estaba trabajando en la venta, lo que generó especulaciones en los medios.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que algún interesado adquiera la totalidad del inmueble, Pasquel respondió de manera tajante: "Ay no, ¿con qué? Y para qué me voy a meter yo en esa bronca. No, no, no".
La venta de la mansión, ubicada en la Ciudad de México, representa el cierre de una etapa para la familia Pinal, cuyo legado artístico ha marcado la historia del espectáculo mexicano.