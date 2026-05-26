Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026

Disney y Pixar han anunciado oficialmente la fecha de estreno de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de la franquicia que marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la gran pantalla. La película se proyectará exclusivamente en cines a partir del 19 de junio de 2026, según el comunicado conjunto de ambas compañías.
El proyecto está bajo la dirección de Andrew Stanton, reconocido por WALL·E y Buscando a Nemo, quien contará con la co‑dirección de Kenna Harris. La banda sonora volverá a estar a cargo de Randy Newman, quien ha compuesto la música de las entregas anteriores.
En el elenco de voces se suma el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretará a un personaje descrito como una "pizza con gafas de sol". La incorporación del artista ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.
El tráiler presentado por Pixar revela que la trama girará en torno al conflicto entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna. Los protagonistas deberán enfrentarse a "Lilypad", una tablet inteligente que amenaza con desplazar a los juguetes del tiempo de juego de Bonnie, introduciendo así una nueva generación de desafíos para los personajes clásicos.
Además de los personajes icónicos, la película introducirá nuevas figuras y escenarios que reflejan la evolución del mundo infantil y la influencia de la tecnología en la vida de los juguetes.
Con esta fecha de estreno, los fanáticos de la saga pueden planificar su visita a los cines y prepararse para una nueva aventura que combinará nostalgia, humor y una reflexión sobre la modernidad.