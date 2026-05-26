Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026

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Disney y Pixar confirman que la quinta entrega de la saga, dirigida por Andrew Stanton y con la participación de Bad Bunny, se estrenará exclusivamente en salas el 19 de junio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 03:44 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 03:46 PM.