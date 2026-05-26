Zayn Malik califica a los acosadores de “no son fans” tras incidente en Manchester

El exintegrante de One Direction, Zayn Malik, utilizó la sección de respuestas de un video difundido por TMZ para rechazar las críticas que recibió tras ser filmado abriéndose paso entre una multitud que bloqueaba la salida de un hotel donde se hospedaba.
En su mensaje, el cantante afirmó: “Los fans fueron y siempre son respetuosos e increíbles”. Añadió que el verdadero problema fueron “varios hombres adultos que bloquearon las puertas del hotel y del auto durante diez minutos, sin dejarnos salir a nosotros ni a la seguridad”.
Malik fue más allá al calificar a esos individuos: “No son fans, son acosadores que aparecen donde sea que alguien a quien quieren conocer está. Hacen lo mismo con todos para intentar conseguir contenido. No es seguro, no está bien y arruinan la experiencia para los verdaderos fans”.
El video, obtenido por TMZ, muestra al artista intentando ingresar a un SUV negro mientras la multitud le impide el paso. En un momento, le dice a un hombre que se “quite del maldito camino”. Un guardia de seguridad sostiene la puerta abierta y un miembro del equipo de Malik solicita a los presentes que se aparten para permitir el acceso al vehículo.
El modelo Junaid Minshad, amigo del cantante, respaldó públicamente a Zayn, señalando que él es “tranquilo y amable con sus fans” y que los agresores buscan “provocar una reacción para conseguir contenido”.
Este episodio no es aislado. Días antes, durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, un individuo arrojó botellas de agua al artista, según también informó TMZ.
El incidente ocurre en un momento delicado para Malik, quien fue hospitalizado en abril y ha anunciado la reducción de fechas de su gira “Konnakol Tour” para cuidar su salud. En Instagram, el cantante compartió que se está recuperando y que espera volver a sus seguidores “más fuerte que antes”.
El video se volvió viral y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos seguidores expresaron su apoyo con gritos de “¡Te amamos!”.