Zayn Malik califica a los acosadores de “no son fans” tras incidente en Manchester

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El cantante británico Zayn Malik respondió a la polémica generada por un video de TMZ que lo muestra empujando a una multitud frente a un hotel en Manchester. En su comentario, el artista de 33 años denunció que los agresores no son seguidores, sino acosadores que buscan contenido, y defendió la conducta respetuosa de sus verdaderos fans.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/05/2026 01:34 PM.
En Espectáculos y editada el 26/05/2026 03:15 PM.