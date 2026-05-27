Alejandro Marcovich sigue delicado: su hija actualiza su estado de salud mientras permanece en coma

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La hija de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, informó que su padre continúa en coma bajo vigilancia neurológica estrecha y que su pronóstico sigue reservado. La familia agradeció el apoyo recibido y advirtió sobre intentos de fraude que solicitan donaciones en su nombre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 10:31 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 10:44 PM.