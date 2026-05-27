Poncho Herrera y Anahí revientan las redes con reencuentro que enloqueció a fans de RBD

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Alfonso Herrera confirmó que Anahí será la primera invitada de su nueva serie de entrevistas digitales, provocando una explosión de nostalgia y millones de reproducciones en redes tras su inesperado reencuentro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 12:42 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 01:17 PM.