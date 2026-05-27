Poncho Herrera y Anahí revientan las redes con reencuentro que enloqueció a fans de RBD

Alfonso "Poncho" Herrera anunció que la cantante y actriz Anahí será la primera invitada de su próxima serie de entrevistas para una plataforma digital, desatando una ola de entusiasmo entre los seguidores de Rebelde y RBD.
El anuncio surgió después de que una fotografía compartida en Instagram mostrara a ambos juntos, la cual alcanzó 40 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Herrera, al dirigirse a la prensa, declaró: "Creo que nos debíamos esto", a lo que Anahí respondió entre risas: "Nos debemos un montón de cosas".
El video promocional del proyecto superó todas las expectativas, consolidando el reencuentro como uno de los fenómenos virales más destacados del mes de mayo de 2026. La reacción de los fanáticos fue inmediata, reviviendo la nostalgia por los personajes Miguel Arango y Mía Colucci, y recordando el regreso de la agrupación RBD en 2023, aunque sin la participación de Herrera.
Además de Anahí, Herrera adelantó que entrevistará a otras personalidades de renombre como Hugo Sánchez, Sergio Agüero, Kaká y el escritor Guillermo Arriaga, ampliando el alcance del programa más allá del universo de la telenovela juvenil.
El actor había optado por no participar en el "Soy Rebelde Tour" de 2023 para enfocarse en su carrera internacional, lo que alimentó rumores de una ruptura definitiva con RBD. Sin embargo, este nuevo proyecto evidencia que el vínculo profesional y afectivo entre Herrera y Anahí sigue intacto, aunque descartaron cualquier regreso musical o nueva gira.
Para los seguidores, el simple hecho de volver a ver a la pareja en pantalla representa uno de los momentos más inesperados y comentados del entretenimiento latinoamericano en los últimos años.