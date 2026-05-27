Fallece Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, tras una lucha contra el cáncer

Hilde Lara, reconocido cantante y fundador de Grupo Yndio, falleció el miércoles 27 de mayo de 2026. La noticia fue confirmada por su hija, Gabriela Lara, quien publicó en Facebook una fotografía familiar acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó la trayectoria del artista y la profunda conexión que mantuvo con el público durante más de cuatro décadas.
Gabriela destacó la “gran voz, la pasión y la entrega” de su padre, subrayando cómo sus canciones –entre ellas “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”– tocaron el corazón de millones de personas. El mensaje también resaltó que Hilde dedicó gran parte de su vida a cantar al amor y a las emociones que marcaron a varias generaciones.
Si bien la familia no especificó la causa exacta del fallecimiento, confirmó que el cantante había estado luchando contra un cáncer diagnosticado en 2023. Durante los últimos meses, Hilde compartió con sus seguidores avances de su tratamiento y momentos de recuperación, manteniendo una relación cercana con su público a través de redes sociales.Originario de Hermosillo, Sonora, Hilde Lara alcanzó notoriedad como líder de Grupo Yndio, una de las bandas más influyentes de la balada romántica y la música grupera en México y América Latina. Temas como “Dame un beso y dime adiós” se consolidaron como himnos de serenatas, fiestas familiares y emisoras de radio, permaneciendo en la memoria colectiva de varias generaciones.
Tras el anuncio, artistas, colegas y seguidores inundaron las redes con mensajes de condolencia y recuerdos, resaltando la influencia de Grupo Yndio en la música popular mexicana y el impacto emocional de sus composiciones.
La muerte de Hilde Lara ocurre apenas dos años después de que se hiciera público su diagnóstico oncológico, periodo durante el cual el músico continuó manteniendo contacto con sus seguidores, ofreciendo esperanza y mostrando su valentía frente a la enfermedad.