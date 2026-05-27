Fallece Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio, tras una lucha contra el cáncer

...

El cantante mexicano Hilde Lara, figura emblemática de la balada romántica y fundador de Grupo Yndio, murió el 27 de mayo de 2026. Su hija Gabriela anunció la noticia en redes sociales, recordando su legado y la batalla contra el cáncer que enfrentó desde 2023.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 12:15 PM.