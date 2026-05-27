Gomita rompe en llanto al anunciar que podría lanzar su propio circo

Gomita, la popular payasita, conductora e influencer mexicana, dio a conocer en su cuenta de TikTok que está a un paso de materializar su sueño de crear un circo propio. En el video, la artista mostró una evidente emoción, describiendo que “ya no tiene lágrimas, solo sentimientos y un nudo en la garganta”. La publicación, que rápidamente se viralizó, ha dividido a los usuarios: algunos la defienden y elogian su valentía, mientras que otros la critican por la forma de expresar sus emociones.
El anuncio llega después de que Araceli Ordaz, cuyo nombre artístico es Gomita, inaugurara recientemente una florería, paso que considera un hito previo para lanzar su propio espectáculo circense. Aunque no reveló la fecha ni la ubicación del futuro circo, aseguró que pronto ofrecerá más información a través de sus redes sociales.
Gomita inició su carrera como payasita junto a sus hermanos Alfonso y Ángel, conocidos como Lapizito y Lapizin, y alcanzó notoriedad en la televisión con el programa Sabadazo. Años después, la familia se vio envuelta en la polémica del anillo de compromiso desaparecido de Mark Tacher, entregado a Cecilia Galliano, pero mantuvieron su presencia en el espectáculo mediante presentaciones en vivo, podcasts y la participación de Gomita en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.
El emotivo mensaje final del video, dirigido a quienes persiguen sus sueños, fue: “Yo ya no tengo lágrimas, ya nada más son sentimientos y tengo el nudo en la garganta”. A pesar de la oleada de comentarios, la influencer no ha respondido a los ataques ni ha ofrecido más detalles sobre el proyecto circense.
Se espera que, en los próximos días, Gomita publique información concreta sobre la apertura de su circo, lo que podría marcar un nuevo capítulo en su trayectoria artística.