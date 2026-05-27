Gomita rompe en llanto al anunciar que podría lanzar su propio circo

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Araceli Ordaz, conocida como Gomita, confesó en TikTok que está a punto de inaugurar su propio circo tras abrir una florería. El emotivo video generó reacciones encontradas en redes, mientras la artista mantiene en reserva los detalles del proyecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 01:35 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 01:54 PM.