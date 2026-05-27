Imelda Tuñón explota contra Maribel Guardia y revela inesperado giro que nadie veía venir

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La actriz Imelda Tuñón confesó en una entrevista reciente que está cansada de los conflictos con su exsuegra Maribel Guardia y señaló que busca dejar atrás las polémicas, insinuando una posible reconciliación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 10:38 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 12:52 PM.