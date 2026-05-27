Imelda Tuñón explota contra Maribel Guardia y revela inesperado giro que nadie veía venir

Imelda Tuñón confirmó este lunes que está “fastidiada” de los constantes problemas mediáticos que la vinculan con Maribel Guardia. En una entrevista concedida al periodista Ernesto Buitrón, la actriz manifestó su deseo de alejarse de la controversia y enfocarse en su hijo, al tiempo que dejó entrever la posibilidad de una reconciliación con la actriz mexicana.
Durante la conversación, Tuñón explicó que su principal prioridad es el bienestar de su hijo, quien aún supera el duelo por la muerte de su padre, Julián Figueroa, en 2023. “Él no lo recuerda como lo recuerdan los adultos. Para los adultos fue una tragedia”, afirmó.
El anuncio llega después de más de un año de enfrentamientos públicos entre ambas, que incluyeron disputas por la herencia de Julián Figueroa y la tutela del nieto de Guardia. En 2024, la situación se intensificó con audiencias judiciales y declaraciones cruzadas en redes sociales.
En su declaración, Imelda también reveló que ha iniciado una nueva relación sentimental, aunque prefirió no dar detalles. “Estoy bastante feliz”, aseguró, añadiendo que ahora sale a eventos cada dos semanas y solicita respeto mientras reconstruye su carrera artística y cuida a su hijo de nueve años.
Los seguidores de ambas figuras han expresado su esperanza de que la enemistad llegue a su fin. Sin embargo, la actriz dejó claro que, aunque se alejará de los escándalos, no descarta la posibilidad de volver a establecer una relación cordial con Maribel Guardia.
El futuro de la relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sigue en el aire, pero el mensaje de la actriz sugiere un cambio de rumbo hacia la paz y la estabilidad familiar.