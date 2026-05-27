Jack Osbourne defiende el avatar digital de Ozzy Osbourne ante la polémica

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Jack Osbourne explicó que el avatar de inteligencia artificial de su padre, presentado en el Licensing Expo de Las Vegas, es un proyecto tecnológico complejo que recrea el “ADN digital” del músico, y rechazó las críticas que lo califican como una mera reproducción superficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 05:11 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 05:30 AM.