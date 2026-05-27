Jack Osbourne defiende el avatar digital de Ozzy Osbourne ante la polémica

Los críticos que cuestionan el uso de la imagen y la voz del fallecido Ozzy Osbourne en un entorno digital encontraron respuesta el 22 de mayo en una transmisión en vivo de YouTube, donde Jack Osbourne defendió el proyecto de avatar IA presentado dos días antes en el Licensing Expo de Las Vegas.
El hijo del legendario rocker subrayó que la iniciativa no se trata de “conectar una imagen a ChatGPT”, sino de un desarrollo avanzado que busca recrear el ADN digital del artista, integrando voz, gestos y estilo comunicativo. “Lo que vamos a hacer será de muy buen gusto, no será una mierda. Es algo realmente complejo”, afirmó.
Según Jack, la tecnología, a cargo de la empresa Hyperreal, permite una precisión tal que el avatar podrá existir de forma permanente en cualquier entorno computacional. “Da un poco de miedo lo preciso que es. Él existirá digitalmente tal como es mientras tengamos ordenadores”, señaló.
El proyecto, que también contó con la participación de Sharon Osbourne, busca que el avatar responda a preguntas en la propia voz de Ozzy, ofreciendo respuestas que el propio artista habría dado. “Podrás hablar con él y él te responderá”, explicó.
Hyperreal, conocida por crear avatares de figuras como Paul McCartney, asegura que el avatar de Ozzy será una herramienta interactiva que podrá emplearse en anuncios, eventos y plataformas digitales, ampliando la presencia global del músico.
Jack concluyó que, de haber estado vivo, a su padre le habría encantado la idea: “Hablamos de ello antes de que falleciera; sé que le habría gustado”.