Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte y confirma que está vivo pero triste

Jorge Ortiz de Pinedo, reconocido actor y productor de televisión y teatro, desmintió este viernes (27 de mayo de 2026) los rumores que circulaban en redes sociales sobre su presunto fallecimiento. En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el artista compartió un emotivo mensaje en memoria del abogado Javier Tello Trejo, exprocurador y miembro del patronato de La Casa del Actor, quien murió el 24 de mayo. El tuit, que incluía una fotografía del actor con un moño negro, se viralizó rápidamente y fue interpretado erróneamente como anuncio de su propia muerte.
Ante la confusión, Ortiz de Pinedo publicó un nuevo mensaje aclarando que se encuentra bien, aunque “triste” por la pérdida de su amigo. En la publicación reiteró su compromiso con La Casa del Actor y agradeció el apoyo de sus seguidores.
El productor recordó que, en los últimos tres años, ha enfrentado serios problemas de salud. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 2010 y nuevamente en 2016, lo que lo obligó a someterse a resecciones de lóbulos pulmonares. Además, padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes e hipertensión, y depende de un concentrador de oxígeno de forma permanente.
En una entrevista reciente con TVNotas, Ortiz de Pinedo explicó que sigue bajo un régimen integral de rehabilitación pulmonar y acondicionamiento físico con el objetivo de estar listo para un posible doble trasplante de pulmón. “Debo mantener una buena oxigenación y tono muscular; mientras el cuerpo aguante, hay que seguir”, afirmó.
A pesar de sus limitaciones, el artista se mantiene activo en la escena televisiva y teatral. Durante una charla con el locutor Jessie Cdervantes, manifestó que el trabajo le brinda la energía necesaria para seguir adelante y que la creatividad sigue siendo su motor.
Los rumores falsos subrayan la necesidad de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando se trata de figuras públicas con una trayectoria tan extensa como la de Jorge Ortiz de Pinedo.