Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte y confirma que está vivo pero triste

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El actor y productor mexicano aclaró en su cuenta de X que los rumores sobre su fallecimiento son falsos. Aprovechó la ocasión para rendir homenaje al abogado Javier Tello Trejo y recordó su delicado estado de salud, que incluye cáncer de pulmón, EPOC, diabetes e hipertensión, mientras se prepara para un posible trasplante pulmonar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 08:57 AM.