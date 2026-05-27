Kalimba responde a Eugenio Derbez y se muestra abierto a colaborar con Aislinn Derbez

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Tras la reacción humorística de Eugenio Derbez a la foto de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann, el cantante Kalimba aceptó la invitación y anunció su disposición a trabajar con su ex en un próximo concierto, reavivando la conversación sobre su breve romance juvenil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 02:50 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 10:28 PM.