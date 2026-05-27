Kalimba responde a Eugenio Derbez y se muestra abierto a colaborar con Aislinn Derbez

El comediante Eugenio Derbez generó risas en redes sociales al comentar la fotografía de su hija Aislinn Derbez junto a Mauricio Ochmann, publicada como parte del anuncio de la película Hasta el fin del mundo. En su publicación, Derbez recordó con humor una relación anterior de su hija, lo que no pasó desapercibido para el público.
El cantante Kalimba, exintegrante de OV7, respondió al comentario del actor mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram (@kalimbaofficial). En el clip, el artista manifestó estar “abierto a la posibilidad de colaborar” con Aislinn Derbez, invitándola a participar en uno de sus próximos conciertos. La respuesta de Kalimba ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes elogian la estrategia de promoción vinculada al intercambio de comentarios entre figuras del espectáculo.
El romance entre Kalimba y Aislinn Derbez se vivió cuando ambos eran adolescentes. Según declaraciones del cantante, la relación terminó por diferencias en sus planes de vida: la actriz deseaba abandonar sus estudios, decisión que Kalimba no apoyó. A pesar de la brevedad del vínculo, Kalimba ha resaltado en varias ocasiones las cualidades de Aislinn, incluso inspirándose en ella para componer la canción “Sólo déjate amar”, incluida en su álbum de 2006.
Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha emitido una respuesta oficial a la invitación de Kalimba. Mientras tanto, la publicación del cantante ha generado numerosos comentarios que destacan la ingeniosa forma de aprovechar la notoriedad del intercambio entre Eugenio Derbez y su hija para impulsar la difusión de su próximo espectáculo.
En paralelo, la película Hasta el fin del mundo ha captado la atención del público al abordar temáticas de relaciones que trascienden etiquetas y se transforman a lo largo del tiempo, según explicó la propia Aislinn Derbez en la presentación del proyecto.