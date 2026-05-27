María Levy, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

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María Levy, nieta de Talina Fernández y descendiente de la familia Levy, dio a luz a una niña, según confirmó Sussan Taunton en TVNotas. La joven mantiene la noticia en reserva y no ha emitido declaraciones públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 08:17 AM.