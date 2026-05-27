María Levy, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convierte en mamá

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y del actor Ariel López Padilla, se ha convertido en madre de una niña. La información fue revelada por la conductora Sussan Taunton en una entrevista breve concedida a TVNotas, donde confirmó que la bebé es fruto de la relación de María con su novio de varios años, Gabriel Stavenhagen.
Según Taunton, el nacimiento ocurrió hace apenas unos días, aunque no se dieron detalles sobre el parto ni el nombre de la recién nacida. María Levy, quien ha mantenido un perfil alejado de los reflectores y se ha dedicado a proyectos fotográficos y artísticos, aún no ha hecho pública la noticia ni ha emitido declaraciones en sus redes sociales.
Los seguidores de la familia Levy habían empezado a especular sobre un posible embarazo tras observar fotografías en las plataformas digitales de María, donde aparecía con una discreta pancita. La noticia llega a una familia que ha vivido momentos dolorosos, como la muerte de Mariana Levy en 2005, evento que la joven ha recordado públicamente en diversas entrevistas, generando empatía entre sus seguidores.
María es nieta de la también reconocida Talina Fernández y forma parte de una de las dinastías más conocidas del espectáculo mexicano. La llegada de la bebé marca una nueva etapa para la familia, que parece preferir la privacidad en este momento, evitando la exposición mediática habitual.