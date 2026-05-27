Martin Short pidió a un amigo que revisara a su hija antes de su suicidio, revela informe forense

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Un informe del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles indica que el comediante Martin Short solicitó a un amigo que verificara el estado de su hija, Katherine Short, tras 24 horas sin noticias. El amigo encontró una nota en la puerta de su habitación y, al contactar a emergencias, se confirmó el hallazgo del cuerpo y una pistola Glock 19. El documento también detalla antecedentes de salud mental y un intento de suicidio previo en 2017.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 05:14 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 05:32 AM.