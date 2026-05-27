Fallece el reguetonero El Dizzy tras ser atropellado en Miami

El mundo de la música urbana está de luto tras confirmarse la muerte de Abraham Fernández, alias El Dizzy, de 25 años, quien falleció tras ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga mientras caminaba hacia su trabajo en Miami Beach.
Según informó la policía de Miami Beach, el incidente ocurrió cerca de la residencia del artista. Testigos y cámaras de seguridad están siendo revisados para identificar al conductor responsable. El cantante fue trasladado de inmediato al Jackson Trauma Center, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, se declaró su fallecimiento.
El padre del artista, Jorge Fernández, confirmó la tragedia al reconocer el cuerpo de su hijo, según la revista People. La madre de El Dizzy, por motivos migratorios, no ha podido viajar a Estados Unidos para acompañar a la familia.
Familiares y amigos han creado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a la familia en estos momentos difíciles, señalando que el responsable del accidente aún no ha sido detenido.
Las autoridades locales mantienen abierta la investigación y han pedido a la ciudadanía que aporte cualquier información que pueda servir para localizar al conductor fugitivo.
El Dizzy había comenzado a consolidarse en la escena del reguetón y la música urbana en Estados Unidos, ganándose el reconocimiento de sus seguidores y la expectativa de una carrera prometedora.