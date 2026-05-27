Fallece el reguetonero El Dizzy tras ser atropellado en Miami

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El cantante Abraham Fernández, conocido como El Dizzy, murió a los 25 años después de ser impactado por un vehículo que huyó del lugar mientras se dirigía a trabajar en Miami Beach. Las autoridades investigan el caso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 05:14 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 05:28 AM.