Fallece Pierre Deny, actor de “Emily en París”, a los 69 años por complicaciones de la ELA

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El actor francés Pierre Deny, conocido por su papel como Louis de Léon en la serie “Emily en París”, murió a los 69 años a causa de complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), según confirmó su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 10:07 AM.