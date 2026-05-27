Fallece Pierre Deny, actor de “Emily en París”, a los 69 años por complicaciones de la ELA

El actor Pierre Deny falleció a los 69 años tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), informó su familia a través de un comunicado oficial y fue recogido por medios internacionales como el DailyMail.
Denys, quien ganó reconocimiento mundial por interpretar al jefe de moda Louis de Léon en la popular serie de Netflix Emily en París, había mantenido su vida privada alejada del foco mediático. La causa de su deceso se atribuye a complicaciones de la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la capacidad de deglutir y hablar al debilitar los músculos.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ELA afecta predominantemente a personas mayores de 30 años y se caracteriza por una progresiva pérdida de la función motora.
Tras la noticia, la actriz y cantante Sylvie Vartan rindió homenaje a Denys en sus redes sociales, describiéndolo como un “hombre generoso, sensible y divertido”. Vartan expresó su profundo pesar y recordó la calidez humana del actor.
La familia de Pierre Deny agradeció el apoyo recibido y pidió respeto a su intimidad durante este difícil momento.