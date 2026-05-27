Omar Isfel defiende a Violeta Isfel y critica el hate mientras se debate la venta de saludos

Omar Isfel salió a la defensa pública de su madre, la actriz Violeta Isfel, tras una ola de críticas en redes sociales por la venta de saludos personalizados y la intención de abrir un museo con objetos vinculados al personaje Antonella, de la serie Atrévete a soñar.
En una entrevista, el joven explicó que la actriz solo ofreció saludos a través de una plataforma digital, práctica que, según él, es común entre celebridades. “La gente que realmente la conoce sabe que ella sale de función y se toma fotos con los fans. Lo que llegó a vender fueron saludos en una plataforma. Muchos famosos hacen lo mismo. No entiendo, aunque tampoco busco una explicación”, afirmó.
Omar también lanzó un mensaje directo a quienes le han lanzado odio a su madre en los comentarios y en las redes: “A la gente que le tira hate: ya cállense el hocico un rato. Me da hueva meterme a los comentarios. No me afectan en lo absoluto. No pienso darle atención a algo que no vale la pena”.
Paralelamente, la creadora de la versión original de la franquicia, Marcela Citterio, recordó que los derechos del personaje Antonella pertenecen a la marca y no a la actriz. Citterio advirtió que cualquier iniciativa que genere ingresos, como la venta de recuerdos, mercancía o la entrada a un museo, podría infringir la propiedad intelectual y acarrear problemas legales. “Nadie, ninguna actriz, nadie puede hacer uso de ese personaje y ganar dinero con eso… Si Violeta quisiera hacer un museo para compartirlo con sus fans, yo entiendo que sí puede… pero si gana dinero ahí, ya está en problemas”, explicó en una transmisión en vivo.
La polémica, por tanto, no solo se centra en la percepción del público sobre la monetización de la interacción con los seguidores, sino también en la posible vulneración de derechos de autor que podría derivar en acciones legales contra la actriz.