Omar Isfel defiende a Violeta Isfel y critica el hate mientras se debate la venta de saludos

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El hijo de la actriz, Omar Isfel, respondió a las críticas por la venta de saludos y el proyecto de un museo dedicado a Antonella, pidiendo el cese del acoso en redes y recordando los límites legales sobre el uso del personaje.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/05/2026 05:14 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 05:34 AM.