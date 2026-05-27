Pati Chapoy califica como “orden” el llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca

La conductora Pati Chapoy, a través del programa Ventaneando, calificó de "orden" la recomendación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no ver TV Azteca. En la transmisión del 26 de mayo, Chapoy y su equipo respondieron a los señalamientos de la mandataria, argumentando que la instrucción superó el ámbito de la mera opinión y vulneró la libertad de elección de los televidentes.
Sheinbaum, en una conferencia matutina, había sostenido que su llamado era una opinión y no una censura, y había propuesto que la Fiscalía investigara el origen de los recursos de la televisora. La presidenta negó cualquier intento de silenciar a los medios, señalando que los programas de opinión podían expresarse libremente.
Chapoy replicó que, lejos de ser una simple opinión, la declaración de Sheinbaum constituía una orden que los mexicanos, según ella, tienden a rechazar: "Somos muy reacios los mexicanos y no seguimos las órdenes, porque ayer nos vieron 33 millones de personas". El equipo de Ventaneando, incluido Pedro Sola y Linet Puente, reforzó la idea de que la censura implícita afecta tanto a la audiencia como al empleo de los trabajadores de la cadena.
El debate se centró también en el impacto laboral de una posible prohibición informal. Puente señaló que, aunque se intente desviar la atención del público, la información sigue llegando: "La caca flota y apesta… te va a alcanzar porque así estamos sumidos en este momento".
La controversia se inserta en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, donde la presidenta ha cuestionado la gestión de TV Azteca y ha llamado a una mayor transparencia en el uso de recursos públicos por parte de la empresa.