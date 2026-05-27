Pati Chapoy califica como “orden” el llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca

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Durante la emisión de Ventaneando, la conductora Pati Chapoy respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegurando que la recomendación de no sintonizar TV Azteca no fue una opinión, sino una orden directa, y defendió la libertad de los televidentes y del personal de la cadena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 10:07 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 10:31 AM.