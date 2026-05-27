Raquel Garza regresa como Tere la Secretaria tras 22 años

Después de 22 años alejada de la pantalla, Raquel Garza anunció su regreso al papel que la catapultó a la fama a principios de los 2000: Tere la Secretaria. La actriz habló en una entrevista exclusiva con Eden Dorantes, donde explicó los desafíos que supuso desprenderse de la imagen de la secretaria chismosa y cómo reconstruyó su trayectoria profesional.
El regreso de Tere la Secretaria promete revivir la nostalgia de los espectadores y abrir una nueva etapa para Raquel Garza, quien demuestra que la reinvención es posible aun después de décadas de éxito.