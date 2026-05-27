Raquel Garza regresa como Tere la Secretaria tras 22 años

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La actriz Raúl Garza confirma su regreso al icónico personaje de Tere la Secretaria después de más de dos décadas, y relata los retos que enfrentó para reinventar su carrera en teatro, televisión y cine.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 08:54 AM.