Shakira agradece a Gerard Piqué y reafirma su gratitud mientras se centra en sus hijos y su carrera

La intérprete de "Ojos Así" y "Loba" confirmó que, a pesar de las diferencias y el sufrimiento vividos tras su ruptura con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, mantiene un profundo agradecimiento por el padre de sus hijos. "Siempre tendré esa gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por convertirme en la madre que soy hoy", declaró Shakira en una entrevista concedida al medio británico The Times.
El discurso conciliador contrasta con el tono de sus canciones y declaraciones posteriores a la separación, donde lanzó indirectas a Piqué en temas como "Te Felicito", "Monotonía" y la polémica sesión con Bizarrap. Sin embargo, la artista subrayó que su foco actual son sus hijos, Milan y Sasha, y su carrera musical, descartando cualquier intención de iniciar una nueva relación sentimental: "No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Mi plato está bastante lleno. Mis hijos son mi prioridad y mi carrera".
Shakira también reveló que se siente enamorada de su trabajo como nunca antes, disfrutando de su etapa solitaria y de los éxitos que está cosechando. Entre sus proyectos destaca "Dai Dai", el nuevo himno oficial del Mundial 2026, grabado junto al cantante nigeriano Burna Boy, y su participación confirmada en el espectáculo del medio tiempo de la final, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.
La separación, anunciada en junio de 2022 tras 12 años de relación, estuvo marcada por rumores de infidelidad y la posterior relación de Piqué con Clara Chía Martí. Desde entonces, Shakira ha canalizado su dolor en su música, convirtiendo la experiencia en inspiración para varios éxitos que resonaron en redes sociales.
Además, la cantante comentó que la difícil etapa le permitió descubrir una resiliencia inesperada, especialmente tras enfrentar problemas de salud de su padre, William Mebarak, y su absolución reciente en España por un delito de fraude fiscal.
Con una gira mundial en pleno apogeo y la participación en eventos de alto perfil, Shakira vive uno de los momentos más exitosos de su trayectoria, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento latinoamericano.