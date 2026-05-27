Shakira agradece a Gerard Piqué y reafirma su gratitud mientras se centra en sus hijos y su carrera

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En una entrevista con The Times, la cantante colombiana declaró que siempre llevará en su corazón la gratitud hacia el padre de sus hijos, Milan y Sasha, pese a la dolorosa separación de 2022. Shakira enfatiza que sus prioridades son la familia y su música, y anuncia su nuevo himno para el Mundial 2026, “Dai Dai”, junto a Burna Boy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 01:49 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 01:58 PM.