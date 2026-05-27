Spider-Man: Un Nuevo Día adelanta su estreno al 29 de julio

Después de varios meses de expectativa, Sony Pictures ha anunciado que Spider-Man: Un Nuevo Día se estrenará en los cines el 29 de julio de 2024, adelantando su fecha original del 31 de julio. La película, protagonizada por Tom Holland, continuará la historia de Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, marcando el regreso del actor británico al papel del superhéroe arácnido cuatro años después de su última cinta en solitario.
Según la sinopsis oficial, Peter Parker vive ahora en soledad, aislado y sin el respaldo de sus seres queridos, y deberá enfrentar una nueva ola de crímenes en Nueva York. Inspirada en el cómic de Marvel del mismo nombre, la producción busca explorar una versión más madura del héroe, alejándose de la etapa estudiantil mostrada en entregas anteriores.
El reparto vuelve a contar con Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, y se suma a la lista a Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Tramell Tillman y Michael Mando, entre otros.
Con este ajuste de calendario, los fanáticos podrán disfrutar de la nueva aventura del trepamuros unos días antes de lo previsto, consolidando la estrategia de Marvel y Sony para mantener el impulso del Universo Cinematográfico de Marvel en la segunda mitad del año.