Spider-Man: Un Nuevo Día adelanta su estreno al 29 de julio

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Sony confirma que la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland llegará a los cines el 29 de julio, dos días antes de lo anunciado inicialmente, y presenta una etapa más madura del héroe tras los eventos de "No Way Home".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 08:13 AM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 08:18 AM.