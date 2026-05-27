Steven Spielberg rechaza la IA en el cine y defiende el arte humano

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El aclamado director Steven Spielberg, en entrevista con Michelle Obama, advierte que la Inteligencia Artificial amenaza la esencia colectiva y emocional del séptimo arte, y asegura que seguirá trabajando exclusivamente con profesionales humanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 01:35 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 02:51 PM.