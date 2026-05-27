Zendaya protagoniza campaña global de moda en el Centro Cultural Teopanzolco de Morelos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos confirmó que la actriz estadounidense Zendaya, conocida por sus papeles en Euphoria, Dune y Spider‑Man: No Way Home, grabó escenas para una campaña global de una prestigiosa firma italiana de moda dentro del Centro Cultural Teopanzolco (CCT).
El CCT, propiedad del Estado, fue seleccionado como locación por su riqueza arquitectónica y patrimonial, así como por la diversidad de escenarios que ofrece el estado. La producción forma parte de la pieza titulada “La tierra que nos une”, la cual será presentada en circuitos internacionales vinculados a la moda, la cultura y la creación audiovisual contemporánea.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia impulsada por la gobernadora Margarita González Saravia para posicionar a Morelos como un destino competitivo para filmaciones y proyectos creativos de alcance internacional. Entre los argumentos de la administración destacan la cercanía con la Ciudad de México, la excelente conectividad vial y la variedad de locaciones naturales y urbanas del estado.
Según el comunicado oficial, la campaña aún no ha sido revelada al público, pero se espera que su difusión internacional contribuya a proyectar la imagen de Morelos como un punto de encuentro cultural y creativo, reforzando la visión de “La tierra que nos une”.