Zendaya protagoniza campaña global de moda en el Centro Cultural Teopanzolco de Morelos

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La actriz Zendaya filmó escenas para una campaña internacional de una firma italiana de moda en el Centro Cultural Teopanzolco, como parte de la estrategia del gobierno de Morelos para atraer proyectos creativos de alcance mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 27/05/2026 10:32 PM.
En Espectáculos y editada el 27/05/2026 10:39 PM.