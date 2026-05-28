Iñárritu explota contra la FIFA: "El Mundial 2026 le quitó el fútbol a la gente por codicia"

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El director mexicano, recién incorporado al Colegio Nacional, criticó la organización del Mundial 2026, denunciando precios de boletos prohibitivos, la pérdida de identidad del torneo al dividirse entre tres países y la falta de acceso para la afición mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 09:52 AM.