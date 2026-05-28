Iñárritu explota contra la FIFA: "El Mundial 2026 le quitó el fútbol a la gente por codicia"

En una entrevista concedida a varios medios tras su ingreso al Colegio Nacional, el cineasta ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, lanzó una dura crítica contra la FIFA y la forma en que se está preparando el Mundial de fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Según Iñárritu, a poco más de un año del inicio del certamen no se percibe la emoción que caracterizó a ediciones anteriores, especialmente la de 1986, cuando el país anfitrión vivió la histórica “Mano de Dios” de Diego Maradona. El realizador sostuvo que la decisión de repartir la competencia entre tres naciones ha diluido la identidad del torneo y ha relegado a México a una participación limitada dentro del calendario total de partidos.
El director también denunció el elevado costo de las entradas, que, según él, ha convertido la experiencia del Mundial en un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias mexicanas. “Antes el fútbol era del pueblo; hoy la avaricia de la FIFA lo aleja de la gente”, afirmó.
Además, Iñárritu criticó la forma en que se transmiten los partidos, señalando que la accesibilidad que había en ediciones pasadas se ha visto reducida por la proliferación de plataformas de pago y la falta de cobertura gratuita en medios tradicionales.
El director recordó que, en 1986, su familia, a pesar de no contar con grandes recursos, pudo asistir al histórico partido entre México y Alemania, mientras que hoy “una experiencia similar resulta prácticamente imposible”.
La inauguración del Mundial 2026 está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana abrirá su participación contra Sudáfrica. Iñárritu concluyó que, si la FIFA no revisa sus políticas de precios y distribución, el torneo corre el riesgo de alejarse de su esencia popular.