Alex y Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales por décima vez

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El 25 de julio, Alex Lora celebrará en el Palacio de los Deportes los 58 años de El Tri y los 46 años de matrimonio con Chela Lora, fecha en la que renovarán sus votos por décima ocasión, según reveló en el podcast Songbook.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:28 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:21 AM.