Alex y Chela Lora renovarán sus votos matrimoniales por décima vez

El legendario cantante de El Tri, Alex Lora, anunció que el próximo 25 de julio, durante el concierto de su banda en el Palacio de los Deportes, celebrará un doble aniversario: los 58 años de trayectoria de El Tri y los 46 años de matrimonio con su esposa, Chela Lora. En la misma jornada, la pareja renovará sus votos matrimoniales por décima vez, ceremonia que será oficiada por el monseñor Diego Monroy.
Durante su participación en el podcast Songbook, Lora relató los momentos más emblemáticos de sus renovaciones de votos. La primera ocurrió en una gira por Perú, cuando la pareja subió a una calandria y, al ritmo de sus propias canciones, recorrió la ciudad mientras los asistentes lanzaban arroz. La segunda, celebrada en medio de la pandemia, se realizó en la antigua Basílica de la Ciudad de México, donde el monseñor los volvió a unir bajo un altar improvisado.
El rockero también explicó una curiosa anécdota legal: "Tuvimos que divorciarnos para volver a casarnos porque, en Tequisquiapan, nuestros padres exigieron que nos casáramos bien. Después, nos casamos de nuevo en el Registro Civil de la Ciudad de México, pero ya estábamos divorciados".
Al ser interrogado sobre la longevidad de su relación, Lora atribuyó el secreto a la música: "El rock nos une. Compartimos los mismos gustos y aficiones, y fue el rock lo que marcó nuestro encuentro en el Festival de Avándaro. En septiembre cumpliremos 55 años de novios".
El concierto del 25 de julio será, por tanto, una celebración de la historia del rock mexicano y de una unión que ha resistido más de cuatro décadas, reforzada por diez renovaciones de votos que demuestran la constancia de la pareja.