Ni una palabra: Amanda Miguel escucha Ángela Aguilar y abandona la entrevista

La intérprete argentina Amanda Miguel llegó este miércoles a la Sultana del Norte con buen humor y dispuesta a conversar con sus seguidores, pero la entrevista tomó un giro inesperado cuando le preguntaron si le gustaría grabar un dueto con la joven mexicana Ángela Aguilar.
Ante la pregunta, la cantante se limitó a abandonar el lugar sin pronunciar palabra alguna, gesto que dejó entrever su incomodidad sin necesidad de declaraciones. La reacción se produce minutos después de que Amanda Miguel anunciara públicamente su interés por colaborar con artistas de la nueva generación, citando nombres como Cazzu, Belinda, Danna Paola y Karol G.
El contexto de la entrevista incluye la reciente finalización de una gira por su país natal, Argentina, la cual calificó de “increíble” y destacó el éxito y la fascinación del público. Además, la artista estaba trabajando en un proyecto musical con José Julián, hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia; sin embargo, tras el fallecimiento de Julián, el trabajo quedó inconcluso y los temas serán cedidos a Alex Fernández, según informó la cantante.
El próximo jueves, Amanda Miguel se presentará en el Escenario GNP como parte de su gira “Él me mintió”, donde los fanáticos podrán disfrutar de su repertorio sin la incómoda pregunta que marcó su visita a Monterrey.