Ni una palabra: Amanda Miguel escucha Ángela Aguilar y abandona la entrevista

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Durante su visita a Monterrey, la cantante Amanda Miguel fue interrogada sobre la posibilidad de grabar un dueto con Ángela Aguilar; la artista optó por no responder y se retiró del escenario, pese a haber manifestado recientemente su interés por colaborar con artistas jóvenes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 09:04 AM.