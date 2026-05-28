Ariana Grande sigue rindiendo homenaje a Mac Miller en su próximo álbum “Petals”

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Los seguidores de Ariana Grande afirman haber detectado nuevas referencias al fallecido exnovio Mac Miller en el álbum “Petals”, que saldrá el 31 de julio de 2026. La cantante ha recordado al rapero en múltiples ocasiones y varios de sus temas, como “Ghostin” y “The Way”, ya contenían alusiones que ahora se reinterpretan como parte de una etapa más íntima y catártica de su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 11:34 AM.