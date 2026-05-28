Ariana Grande sigue rindiendo homenaje a Mac Miller en su próximo álbum “Petals”

Los rumores sobre referencias a Mac Miller en la música de Ariana Grande se intensificaron tras la publicación de imágenes promocionales del próximo álbum Petals. Fans identificaron en la portada y en la estética visual un guiño al rapero, quien falleció en 2018 a los 26 años por una sobredosis.
La relación entre Grande y Miller, que terminó pocos meses antes de su muerte, marcó una etapa decisiva en la carrera de la cantante. En entrevistas y en la Universidad de Chapman, Ariana ha recordado al productor, agradeciéndole por impulsar su sonido pop‑R&B. Estas declaraciones alimentan la teoría de que Petals será, en parte, un homenaje al artista.
Entre las pistas que los seguidores citan, destaca la frase de Miller en la canción “The Way”: “Quitando pétalos de las flores como ‘me ama, no me ama’”, que parece resonar con el título del nuevo disco. Asimismo, el tema “Ghostin”, incluido en Thank U, Next, ha sido interpretado como una expresión del duelo de Grande tras la pérdida de Miller, aunque la cantante admitió que le resultó doloroso interpretarlo en vivo.
El estilista Law Roach confirmó que Petals será uno de los trabajos más crudos y personales de Ariana, con una estética influenciada por el cine de terror de los años 60. Además, la artista ha mencionado que el proyecto también rinde tributo a su abuela, “Baby Doll”, cuyo apodo inspiró el nombre de su nuevo sello discográfico.
El álbum se lanzará el 31 de julio de 2026, pero la primera muestra llegará el 1 de junio con el sencillo “Hate That I Made You Love”. Mientras tanto, los fans continúan analizando letras y visuales en busca de más referencias al legado de Mac Miller.