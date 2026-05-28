Ben Affleck y Jennifer Garner acompañan a su hija Violet a urgencias en Los Ángeles

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Los actores fueron vistos llevando a su hija de 20 años, Violet Affleck, a un centro de urgencias tras presentar dificultades para caminar; la aparición subraya la coparentalidad tras su divorcio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 11:04 AM.