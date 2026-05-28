Ben Affleck y Jennifer Garner acompañan a su hija Violet a urgencias en Los Ángeles

Ben Affleck (53) y Jennifer Garner (54) fueron avistados el jueves 28 de mayo de 2026 acompañando a su hija mayor, Violet Affleck, de 20 años, a un centro de atención médica de urgencia en Los Ángeles. Según informó Page Six, la joven llegó al establecimiento con problemas para caminar y fue asistida por ambos padres, quienes mostraron una actitud tranquila y sonriente durante la visita.
Las imágenes publicadas por el medio muestran a Affleck rodeando a su hija con un brazo mientras Garner la guía hacia el interior del recinto. Violet, vestida con un suéter blanco, un vestido rojo con estampado floral, zapatillas deportivas, lentes y mascarilla, salió del edificio más tarde usando muletas y una bota ortopédica. Hasta el momento, los representantes de la familia no han revelado la causa de la lesión ni el estado de salud de la estudiante.
El episodio refuerza la sólida relación de coparentalidad que Affleck y Garner han mantenido desde su separación en 2015 y el divorcio definitivo en 2018. A pesar de la ruptura, ambos han sido vistos en múltiples ocasiones acompañando a sus tres hijos —Violet, Seraphina y Samuel— en eventos importantes y actividades cotidianas.
Violet, estudiante de primer año en la Universidad de Yale, ha ganado notoriedad pública no solo por su linaje, sino también por su activismo en salud pública. Ha defendido el uso de mascarillas y ha hablado sobre el “long Covid” en foros como la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles (2019) y la Asamblea General de la ONU (2025). Su padre, Ben Affleck, expresó públicamente su orgullo por ella durante la premier de *Kiss of the Spider Woman* en octubre de 2025.
La visita a urgencias, aunque inesperada, muestra la prioridad que ambos padres otorgan al bienestar de sus hijos, manteniendo cualquier diferencia en la esfera privada para preservar la dinámica familiar.