Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum

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El actor y concejal Carlos Bonavides negó censura gubernamental y acusó a TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola de venderse, mientras defiende a la presidenta Claudia Sheinbaum y justifica su participación en programas sociales y su salario como concejal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 11:31 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 11:38 AM.