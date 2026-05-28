Claudia Lizaldi recibe críticas por su conducción en MasterChef tras enfrentamiento con Kemoción

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La presentadora Claudia Lizaldi volvió a ser objeto de polémica en redes sociales después de un intercambio verbal con la influencer Kemoción y de su intervención en un conflicto entre concursantes del reality culinario, lo que ha generado debates sobre su neutralidad y estilo de conducción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 10:36 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 10:57 AM.