Claudia Lizaldi recibe críticas por su conducción en MasterChef tras enfrentamiento con Kemoción

Claudia Lizaldi volvió a ser el centro de críticas en redes sociales tras un intercambio de palabras con la influencer Carmen Fuentes León, conocida como Kemoción, durante la transmisión en vivo de MasterChef México. En el segmento, la conductora le recordó a Kemoción que "para faltar el respeto no hacen falta las groserías u ofensas", lo que provocó una oleada de comentarios que cuestionan su forma de dirigir el programa.
El episodio no fue el único que avivó la polémica. En otro momento del mismo programa, el influencer Lancer se enfrentó a Antrax, otro participante, y expresó su descontento por la manera en que la producción y Lizaldi manejaron el altercado. Lancer declaró: "Yo me retiro porque no está cool que quede como una víctima o como un villano y yo no vine a esto… es injusto. No me parece y primero está mi dignidad".
El creador de contenido El Mich TV difundió el video del incidente y acusó a la conductora de tomar partido, señalando que una presentadora debe mantener neutralidad frente a los conflictos entre concursantes. En la transmisión, Lizaldi respondió al influencer: "Yo soy la conductora del programa. Respétame, por favor", y añadió que la decisión de permanecer o retirarse correspondía a los chefs.
Los usuarios de YouTube y otras plataformas no tardaron en reaccionar. Comentarios como "la conductora se vuelve parte del drama" y "debería ser más imparcial" se multiplicaron, mientras que algunos defensores argumentaron que Lizaldi solo buscaba mantener el orden del programa.
Esta serie de controversias ha reavivado el debate sobre el rol de los conductores de reality shows en México, especialmente en cuanto a la expectativa de neutralidad y la gestión de conflictos en vivo. Mientras tanto, la audiencia de MasterChef México sigue dividida entre quienes apoyan la postura firme de Lizaldi y quienes la consideran una conducción hostil.