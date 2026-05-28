¿Por qué Ángela Aguilar? Doña Cuquita la elige para cantar con Vicente Fernández y desata polémica

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La viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita, seleccionó a la joven Ángela Aguilar para participar en el álbum tributo “Tributo al Rey con Banda (Grandes duetos vol. 1)”. La decisión, revelada en una entrevista con Javier Paniagua, destaca la estrecha relación entre ambas dinastías musicales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 03:07 PM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 04:27 PM.