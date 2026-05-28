¿Por qué Ángela Aguilar? Doña Cuquita la elige para cantar con Vicente Fernández y desata polémica

En el nuevo proyecto “Tributo al Rey con Banda (Grandes duetos vol. 1)”, lanzado el 14 de mayo en plataformas de streaming, la voz de Ángela Aguilar fue elegida por la viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita, para interpretar el tema "La Ley del Monte" junto al legado del charro de Huentitán.
Durante una entrevista para su canal de YouTube, el conductor Javier Paniagua conversó con Cuquita y con Vicente Fernández Jr. sobre el proceso de selección de los artistas invitados. Fernández Jr. explicó que partieron de una lista amplia y fueron filtrando según la trayectoria, el éxito y la aceptación del público de cada candidato.
Respecto a Ángela Aguilar, el hijo de Chente relató que la invitación surgió directamente de su madre: "Mi madre la pidió, la invitó. Canta muy bonito y ha tenido muchas atenciones". Añadió que la relación entre ambas familias es de larga data, remontándose a la amistad entre Doña Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, y que hoy la joven cantante mantiene contacto constante con la matriarca Fernández, incluso enviándole mensajes por WhatsApp.
El resultado, según Fernández Jr., fue "una satisfacción tenerla de invitada". Además, subrayó que cualquier nuevo proyecto relacionado con la figura de su padre requiere la autorización de Cuquita, quien coordina junto a un amplio equipo de producción encabezado por Roberto López de Sony, la compañía que siempre acompañó al legendario cantante.
El equipo técnico incluye a Ramón, David, Mar Esquivel y más de cien profesionales que cubren desde la grabación hasta la postproducción, garantizando que el homenaje mantenga la calidad y el respeto que el legado de Vicente Fernández merece.