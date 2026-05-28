Enrique Guzmán desmiente rumor de embarazo de Frida Sofía y comenta sobre herencia de Silvia Pinal

El reconocido cantante Enrique Guzmán arribó este miércoles a Monterrey para iniciar la gira de medios que precede a su esperado concierto junto a Angélica María. Sonriendo y dispuesto a responder preguntas, el artista aprovechó la entrevista para abordar varios temas de interés público.
En primer lugar, desmintió rotundamente los rumores que circulan en redes y medios sobre un supuesto embarazo de Frida Sofía, hija de Angélica María. “Todo indica que esa noticia es completamente falsa”, afirmó Guzmán, quien subrayó que la información no tiene fundamento y que la familia no ha recibido ninguna confirmación al respecto.
Aunque negó la noticia, el cantante confesó que la idea de convertirse en bisabuelo le emociona profundamente. “Si fuera cierto, sería una alegría inmensa para mi familia”, señaló, dejando entrever el cariño que siente por la generación que le sigue.
El artista también fue interrogado sobre el patrimonio que la actriz Silvia Pinal heredó para sus tres hijos y que, según algunos reportes, podría ser vendido por los altos costos de mantenimiento. Ante la pregunta de si él consideraría adquirir la propiedad, Guzmán explicó que no tiene planes de compra, aunque reconoce el valor histórico y sentimental del inmueble.
Finalmente, al referirse al icónico concierto “Los 4 Grandes”, conformado en su momento por él, Angélica María, Alberto Vázquez y César Costa, el cantante manifestó su escepticismo respecto a una posible reencuentro. “Es muy difícil que volvamos a los escenarios como aquel cuarteto”, concluyó, sin descartar futuros proyectos en solitario o colaboraciones puntuales.
Con estas declaraciones, Enrique Guzmán cerró su paso por Monterrey, dejando claro que los rumores no siempre reflejan la realidad y que su foco sigue puesto en la música y en su familia.