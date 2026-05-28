Enrique Guzmán desmiente rumor de embarazo de Frida Sofía y comenta sobre herencia de Silvia Pinal

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El cantante Enrique Guzmán, de visita en Monterrey, negó la supuesta gestación de Frida Sofía, expresó su entusiasmo ante la idea de ser bisabuelo y aclaró dudas sobre la posible compra de la propiedad heredada por Silvia Pinal. Además, comentó la improbabilidad de que el cuarteto ‘Los 4 Grandes’ vuelva a reunirse.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 09:11 AM.