Gaby Platas confirma protección de la Fiscalía y descarta contactar a Paco de la O

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La actriz Gaby Platas reaccionó a los polémicos videos de Paco de la O, confirmó que la Fiscalía le brinda medidas de protección desde marzo y reiteró su enfoque en el estreno de la telenovela “Guardián de mi vida”. Rechazó cualquier mensaje al cantante y subrayó el respaldo de Televisa y su familia laboral.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 01:40 PM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 04:24 PM.