Gaby Platas confirma protección de la Fiscalía y descarta contactar a Paco de la O

En una rueda de prensa transmitida por Berenice Ortiz, la actriz Gaby Platas respondió a la difusión de varios videos desconcertantes del cantante Paco de la O, los que han reavivado denuncias de violencia contra la artista.
Platas informó que, desde principios de marzo, cuenta con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía y el Centro de Justicia. “Cuando alguien te amenaza, sí, se te ponen un poquito los pelos de punta, pero afortunadamente tengo el apoyo de la Fiscalía, entonces por ese lado estoy tranquila”, declaró.
La actriz resaltó el respaldo constante de Televisa y de la producción de la telenovela Guardián de mi vida, que se estrenará el 29 de mayo. “No solo es una familia laboral, es una familia. Siempre te hacen sentir cobijado y protegido”, añadió.
Platas explicó que enfocarse en su trabajo le ha permitido sobrellevar la situación: “Si tienes un trabajo que amas, con gente con la que eres feliz, eso te saca adelante”. Reconoció que tardó en denunciar, pero la solidaridad de sus compañeros la impulsó a actuar.
Ante la pregunta de si enviaría algún mensaje a Paco de la O, la actriz respondió rotundamente: “No, por supuesto que no”. Asimismo, señaló que desconoce el estado actual del cantante y prefiere centrarse en su familia y su labor profesional.
La actriz reiteró que ha utilizado todos los recursos legales disponibles y que ahora depende de la autoridad para avanzar en el proceso judicial. “Si hay videos, los hay. Si no, no hubiéramos hecho las denuncias ni involucrado a las autoridades”, afirmó, aludiendo a las múltiples denuncias presentadas por otras mujeres contra el cantante.
Los videos de Paco de la O, publicados el 26 de mayo, mostraron al artista en un estado emocional preocupante y se enmarcan en una controversia que incluye acusaciones de violencia por parte de dos exparejas.