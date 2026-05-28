“El Guana” denuncia humillaciones y gritos de Israel Jaitovich a su equipo

El actor y comediante José Luis Rodríguez, popularmente llamado “El Guana”, acusó al productor televisivo Israel Jaitovich de presuntos gritos, humillaciones y malos tratos al equipo de trabajo durante la filmación de sus programas. La denuncia se hizo pública en el pódcast Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, y constituye el punto de quiebre que llevó a Rodríguez a decidir no volver a colaborar con Jaitovich.
Rodríguez explicó que, tras más de tres décadas en la industria del espectáculo, nunca había experimentado una situación que lo hiciera cuestionar su continuidad laboral. Según su testimonio, Jaitovich alternaba entre insultar al personal y mostrarse cordial frente a la cámara, creando un clima de tensión y desconfianza detrás de los micrófonos.
“Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esa forma”, afirmó Rodríguez. Añadió que en varias ocasiones recibió invitaciones para participar en el programa del productor, pero declinó porque “no me late esa energía”.
El actor también señaló que los episodios de gritos y humillaciones no son exclusivos de Jaitovich; en otras producciones ha presenciado conductas similares por parte de figuras que ejercen autoridad absoluta sobre el elenco y el staff. “Te gritonea, te humilla enfrente de todos y la verdad es que ahí sí, yo pongo mi bandera y digo ‘conmigo no porque no, a mí me respetas y nos vamos respetando’”, declaró.
Rodríguez subrayó que el respeto es el criterio fundamental para aceptar cualquier invitación laboral, y que su decisión de distanciarse del productor responde a la necesidad de preservar un ambiente de trabajo digno y libre de abusos.
La denuncia se suma a un creciente número de testimonios que ponen en evidencia prácticas de maltrato verbal en la industria televisiva mexicana, lo que podría impulsar debates sobre protocolos de convivencia y medidas de protección para el personal técnico y artístico.