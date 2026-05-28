“El Guana” denuncia humillaciones y gritos de Israel Jaitovich a su equipo

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José Luis Rodríguez, conocido como “El Guana”, reveló en el pódcast Pipiris Nights que el productor Israel Jaitovich lo agredió verbalmente y humilló al personal durante grabaciones, lo que le llevó a rechazar futuras colaboraciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:30 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 08:16 AM.