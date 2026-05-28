Ivonne Montero revela estado de salud de su hija tras cirugías cardíacas

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La actriz rompe el silencio y confirma que su hija Antonela, nacida con una cardiopatía congénita, se encuentra estable después de múltiples intervenciones, incluida una cirugía a corazón abierto en 2024, y solo presenta una pequeña arritmia bajo control médico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:31 AM.