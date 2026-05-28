Ivonne Montero revela estado de salud de su hija tras cirugías cardíacas

Ivonne Montero rompió el silencio sobre la salud de su hija Antonela, quien nació con una cardiopatía congénita que afecta la oxigenación del organismo. La actriz confirmó que, tras varias cirugías, incluida una de corazón abierto en 2024, la menor se encuentra estable y lleva una vida casi normal, con la única secuela de una pequeña arritmia controlada.
Ivonne Montero agradeció el apoyo recibido y reiteró que la salud de su hija sigue bajo observación médica, pero que, por el momento, no se requieren nuevas intervenciones. La familia continúa con una rutina de controles periódicos para garantizar el bienestar de Antonela.