Joven austriaco condenado a 15 años por planear atentado contra concierto de Taylor Swift

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Un tribunal de Wiener Neustadt sentenció a 15 años de prisión a Beran A., de 21 años, por organizar una célula del Estado Islámico y planear un ataque terrorista contra la gira “Eras Tour” de Taylor Swift. Otro acusado recibió 12 años y las sentencias pueden ser apeladas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 03:07 PM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 04:39 PM.