Joven austriaco condenado a 15 años por planear atentado contra concierto de Taylor Swift

Un jurado austriaco declaró culpable a Beran A., de 21 años, de todos los cargos relacionados con el complot terrorista contra los conciertos de Taylor Swift programados en la capital a mediados de 2024. La sentencia, dictada tras varias horas de deliberación, asciende a 15 años de prisión, la pena máxima prevista por la legislación antiterrorista austriaca.
Beran A. había sido detenido el día anterior al primer concierto de la gira “Eras Tour” y permanecía bajo custodia mientras se llevaba a cabo el juicio en el tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena. En su declaración de culpabilidad admitió todos los cargos, excepto el de complicidad en un intento de asesinato, y reconoció haber formado parte de una célula del Estado Islámico (EI) que pretendía perpetrar varios atentados, entre ellos el ataque al estadio Ernst Happel durante el concierto de la cantante estadounidense.
Durante el proceso, el acusado relató haber recibido instrucciones para fabricar una bomba y haber buscado asesoría sobre armas en grupos de mensajería encriptada, bajo la guía de un alto miembro del EI. También confesó haber intentado incitar a otro austriaco, Hasan E., a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024, aunque negó haberlo ordenado directamente.
Junto a Beran A., otro joven de 21 años, Arda K., fue condenado a 12 años de prisión por los mismos hechos. Ambos presentaron disculpas en sus alegatos finales y señalaron que, aunque se habían convencido de la necesidad de “guerra santa”, temían morir. Las sentencias podrán ser apeladas ante el tribunal de apelación de Viena.
El complot fue frustrado gracias a la cooperación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que alertaron a las autoridades austriacas. Como consecuencia, los tres conciertos de la gira en Viena fueron cancelados, generando una profunda preocupación entre los fanáticos y la comunidad internacional.
En redes sociales, Taylor Swift expresó su consternación por la “nueva sensación de miedo” que provocó la cancelación de sus presentaciones y reiteró su apoyo a las víctimas del terrorismo.
Este caso se suma a otros procesos judiciales en Europa vinculados al ataque contra la gira de la cantante, como la condena en Berlín a un adolescente sirio de 16 años, quien recibió 18 meses de prisión suspendida por su participación en el mismo complot.