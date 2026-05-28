Madonna revela que su mejor amante fue John Kennedy Jr. en video promocional de “Confessions II”

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En un spot grabado con creativos para su nuevo álbum “Confessions II” y la plataforma Grindr, Madonna declaró que el mejor amante de su vida fue el fallecido John Kennedy Jr., generando sorpresa y reviviendo una supuesta aventura de los años 80.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 03:08 PM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 04:37 PM.