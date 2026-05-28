Detienen a Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la CDMX por presunto porte de cannabis

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El influencer español Naim Darrechi fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la denuncia de una azafata que lo acusó de portar un aparato para fumar cannabis. El caso ha generado controversia en redes sociales y se desconoce su situación actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:38 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:03 AM.