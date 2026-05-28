Detienen a Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la CDMX por presunto porte de cannabis

El creador de contenido español Naim Darrechi, conocido por su paso polémico en el programa "La mansión VIP", fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de que una azafata lo acusara de portar un dispositivo para fumar cannabis. El periodista Eddy Nieblas informó a través de sus redes sociales que la autoridad de la Marina bajó al influencer del avión y lo entregó a la Fiscalía.
Según los testimonios recopilados, la azafata habría confrontado a Darrechi y a su grupo, alegando que llevaba un aparato para consumir cannabis. Varios pasajeros negaron la acusación, pero la situación escaló cuando Sol León, acompañante del influencer, denunció que la azafata habría agredido físicamente a otros miembros del grupo, entre ellos a Samara y Geraldine. León solicitó ayuda a través de Instagram, pidiendo testigos que pudieran corroborar los hechos.
El video que circuló en redes muestra a Darrechi, su novio y otros creadores de contenido enfrentándose a la empleada del aeropuerto. En la grabación se percibe un altercado verbal y la caída de un teléfono móvil que estaba grabando. Tras el conflicto, León manifestó su intención de emprender acciones legales contra la azafata por la supuesta agresión.
Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de la CDMX no ha emitido comunicado oficial y se desconoce si Darrechi ha sido liberado o si enfrenta procesos de deportación. Su novia, Katy Cardona, compartió una foto de ambos en Instagram con la frase "Qué pu… rabia", reflejando su frustración ante la situación.
Este incidente no es el primero en la vida del influencer. En 2023 fue arrestado en Veracruz por alterar el orden público y, en junio del mismo año, pasó 48 horas en la cárcel tras agredir a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Además, en España existe una orden de aprehensión contra él por no presentarse a juicios relacionados con disturbios de 2021, lo que le impide viajar al país.
Las autoridades mexicanas deberán determinar si la acusación de la azafata tiene fundamento y si procede la deportación del ciudadano español, mientras que los seguidores de Darrechi continúan atentos a las actualizaciones del caso.