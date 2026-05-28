Luto en la comedia mexicana: Mara Escalante rompe en llanto tras perder a su mejor amigo

La actriz y comediante Mara Escalante anunció en sus redes sociales el fallecimiento de Rafael Campos, colaborador de la exitosa serie María de todos los Ángeles y figura clave del humor televisivo mexicano. El comunicado, que combinó dolor y agradecimiento, se viralizó rápidamente entre los seguidores del programa y la comunidad del espectáculo.
Escalante abrió su publicación con la frase: “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento”. A partir de ahí, recordó momentos compartidos a lo largo de los años, subrayando la influencia de Campos en proyectos como María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír y diversas cápsulas de humor para varios países.
“Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México”, escribió la actriz, resaltando la labor creativa del fallecido. Además, Escalante destacó la faceta musical de Campos, agradeciendo las canciones que dejó como legado y que ella misma interpretó en algunas ocasiones.
El mensaje también reveló la estrecha relación personal entre ambos. “Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo”, manifestó Escalante, subrayando la dimensión humana del vínculo.
En un tono más emotivo, la comediante recordó la ciudad de Xalapa, señalando que “Xalapa no será la misma, definitivamente no”, tras la partida de Campos, quien había dejado una huella profunda en la comunidad local.
Finalmente, Escalante concluyó con una reflexión sobre el legado de generosidad de su amigo: “Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria”.
El anuncio provocó una avalancha de condolencias y recuerdos en redes sociales, donde usuarios y colegas rindieron tributo a la trayectoria y al carácter de Rafael Campos, describiéndolo como un pilar de la comedia mexicana y un ser humano excepcional.