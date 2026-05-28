Luto en la comedia mexicana: Mara Escalante rompe en llanto tras perder a su mejor amigo

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La actriz Mara Escalante confirmó el fallecimiento de Rafael Campos, escritor y amigo cercano, a través de un mensaje cargado de nostalgia y gratitud, generando una ola de reacciones entre los seguidores de la comedia mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 11:31 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 11:48 AM.