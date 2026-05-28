Raphael anuncia nuevo álbum homenaje a México y adelanta serie en Netflix

El intérprete español Raphael anunció que volverá al estudio este mismo año para grabar un nuevo álbum en honor a México, continuando con su ritmo de lanzar un disco cada dos años. En una entrevista concedida a Infobae, el artista aseguró que ya cuenta con "algunas ideas" para el proyecto y recordó que ya ha producido "tres o cuatro discos" con temática mexicana, añadiendo que "voy a hacer uno nuevo".
Su último lanzamiento, Ayer... Aún, salió al mercado en diciembre de 2024 y ha sido bien recibido tanto en España como en América Latina. Además, Raphael adelantó que en septiembre Netflix estrenará la serie Aquel, basada en su vida y trayectoria, con la participación de Javier Morgade y Carlos Santos. "Mi vida la sabe casi todo el mundo", comentó el cantante, elogiando la producción y las interpretaciones.
El artista inició este fin de semana la gira española "Raphaelísimo" en la plaza de toros de Murcia, tras un extenso recorrido por América. Retomará la gira en octubre con fechas en Argentina, Chile, Perú y Colombia, y resumió su actitud ante el escenario con la frase: "El día que me aburra me quedo en casa".
La relación entre Raphael y México es profunda y de larga data. Fue el primer país fuera de España donde el "fenómeno raphaelista" tuvo un impacto masivo, debutando en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1967 en el icónico salón El Patio. Desde entonces, consolidó una relación especial con el público mexicano, realizando presentaciones multitudinarias, grabando películas como El golfo en Acapulco y recibiendo reconocimientos como el Trofeo El Heraldo y la Medalla de Oro del Ministerio de Turismo mexicano.
A lo largo de su carrera, Raphael ha interpretado temas de origen mexicano como "Huapango torero", "Sandunga" y "Llorona", y participó en la telenovela mexicana Donde termina el camino (1978). Recientemente concluyó una exitosa gira por México y Estados Unidos y reiteró su compromiso de seguir rindiendo homenaje a la música del país, afirmando que se siente afortunado de mantener el cariño del público mexicano.