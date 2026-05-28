Raphael anuncia nuevo álbum homenaje a México y adelanta serie en Netflix

...

El cantante español confirma que grabará este año un nuevo disco dedicado a la música mexicana, se suma a sus anteriores trabajos sobre el país y habla de la serie 'Aquel' que llegará a Netflix en septiembre.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:25 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:19 AM.