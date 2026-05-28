Saskia Niño de Rivera defiende a Ludwika Paleta tras polémica de presuntos rituales

La influencer y creadora del pódcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera, defendió públicamente a la actriz Ludwika Paleta, negando haber mostrado arrepentimiento por la controversia generada tras la mención de presuntos rituales satánicos en su programa. En una entrevista concedida a varios medios, la conductora afirmó haber contactado a Paleta y a su entorno para aclarar los hechos y condenó la difusión de rumores sin fundamento en redes sociales.
El episodio que desencadenó la polémica presentó a un recluso identificado como “Beto”, quien alegó haber participado en la venta de menores a figuras del espectáculo para supuestos rituales. Aunque la mayoría de los nombres fueron censurados, el único que quedó audible fue el de Carmen Salinas, lo que motivó a internautas a intentar descifrar los silencios y a señalar a otras celebridades, entre ellas Ludwika Paleta.
Niño de Rivera explicó que, pese a la edición del audio, surgieron teorías basadas en “lectura de labios” y herramientas tecnológicas que vinculaban a Paleta con los supuestos crímenes. “Me da mucho coraje ver que la gente lastima a personajes públicos como Ludwika sin saber si realmente se mencionó su nombre”, declaró la conductora, añadiendo que mantuvo conversaciones directas con la actriz y su equipo para despejar dudas.
En cuanto a la posibilidad de enfrentar consecuencias legales, la creadora del pódcast señaló que, hasta la fecha, no existe proceso judicial en su contra y que “no hay una razón jurídica para que se le persiga”. Aseguró estar preparada para cualquier eventualidad, pero consideró que la demanda de la familia de Carmen Salinas carece de fundamento legal.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los medios digitales al difundir acusaciones graves sin pruebas verificables. Expertos en derecho de la comunicación advierten que la difusión de información no corroborada puede constituir difamación, pero también subrayan la necesidad de pruebas contundentes para iniciar acciones judiciales.
Mientras tanto, la audiencia del pódcast Penitencia sigue dividida. Algunos seguidores defienden la libertad de expresión del programa, mientras que otros exigen mayor rigor periodístico y una revisión de los contenidos antes de su publicación.
En conclusión, Saskia Niño de Rivera mantiene su postura de no arrepentirse, enfatizando que su intención era abrir una conversación sobre supuestos hechos oscuros en el mundo del entretenimiento, y no generar escándalos sin sustento.