Saskia Niño de Rivera defiende a Ludwika Paleta tras polémica de presuntos rituales

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Tras la difusión del episodio del pódcast Penitencia, la conductora Saskia Niño de Rivera aseguró haber hablado directamente con Ludwika Paleta y rechazó cualquier señal de arrepentimiento, mientras se intensifican las críticas y las amenazas legales vinculadas a las acusaciones de rituales satánicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:33 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:10 AM.