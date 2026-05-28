Tom Hardy provocó retrasos en el set de la segunda temporada de “MobLand”, según reportes

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Fuentes de The Hollywood Reporter y Puck News afirman que el actor permaneció en su caravana durante largas horas, generando demoras que afectaron a Pierce Brosnan, Helen Mirren y al equipo técnico, y que intentó modificar diálogos del guion, lo que ha reavivado discusiones internas sobre su continuidad en la serie.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:12 AM.