Wendy Guevara protagoniza pelea en hotel durante viaje a Corea del Sur

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 y próxima conductora de la edición 2026 del programa, se vio envuelta en una presunta pelea con su acompañante, identificado como Abraham, en la habitación del hotel donde se aloja durante el viaje a Corea del Sur.
Según el periodista Gabo Cuevas, la discusión habría surgido después de la fiesta celebrada la noche del 26 de diciembre, cuando la influencer, supuestamente bajo los efectos del alcohol, regresó a su habitación y comenzó a altercar con su acompañante. No se ha revelado la causa exacta del enfrentamiento, pero Cuevas describió el altercado como "algo serio" y señaló que ambos se aislaron para evitar preguntas de los demás integrantes del grupo.
El viaje, patrocinado por la agencia Viajes Lili, reunió a más de 60 influencers y celebridades, entre ellos Vanessa Labios 4K. Desde el inicio, la travesía estuvo marcada por incidentes: el avión que transportaba al grupo tuvo que regresar a la Ciudad de México por daños en el parabrisas, lo que generó pánico entre los pasajeros. Wendy Guevara informó a través de su cuenta de Instagram su preocupación por la seguridad del vuelo.
Tras el regreso del avión y la reparación del desperfecto, el grupo continuó su itinerario, pero la tensión no desapareció. La noche del 26 de diciembre también fue escenario de una fuerte discusión entre Queen Buenrostro y la Bebeshita, que ya había captado la atención de los medios.
Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido declaraciones oficiales sobre la supuesta pelea con Abraham. Sin embargo, poco después del incidente, la influencer compartió una fotografía junto a su acompañante, lo que ha llevado a especular sobre una posible reconciliación o, incluso, el inicio de una relación sentimental.
Las fuentes que presenciaron el hecho afirman que el altercado fue lo suficientemente grave como para que el grupo evitara el recorrido programado por los museos de Seúl, generando preocupación entre los organizadores y los demás participantes.
En ausencia de confirmación por parte de la propia Wendy o de la agencia organizadora, el episodio permanece en el terreno de la rumorología, aunque ha alimentado la percepción de que el viaje, que debía ser una experiencia idílica, se ha convertido en un foco de escándalos y controversias.