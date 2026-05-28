Wendy Guevara protagoniza pelea en hotel durante viaje a Corea del Sur

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La influencer Wendy Guevara habría tenido una fuerte discusión con su acompañante en el hotel donde se hospeda, en medio de un viaje de más de 60 celebridades a Corea del Sur organizado por Viajes Lili. El incidente se suma a la serie de controversias que han rodeado al grupo, incluyendo un regreso de emergencia del avión y una pelea previa entre Queen Buenrostro y la Bebeshita.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 28/05/2026 05:36 AM.
En Espectáculos y editada el 28/05/2026 06:06 AM.