Adrián Marcelo confiesa crisis con su esposa tras La Casa de los Famosos: “Pagué un precio muy alto”

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El creador de contenido reveló en el podcast de Nayo Escobar que la experiencia en el reality le provocó aislamiento, depresión y problemas en su matrimonio con Karina Puente, aunque asegura estar en proceso de recuperación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 12:37 PM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 12:54 PM.