Adrián Marcelo confiesa crisis con su esposa tras La Casa de los Famosos: “Pagué un precio muy alto”

En el episodio titulado El Precio Real de Ser el Hombre Más Criticado de México del podcast de Nayo Escobar, el influencer Adrián Marcelo habló abiertamente sobre las consecuencias personales que le dejó su participación en La Casa de los Famosos México. El creador de contenido admitió que, más allá del impacto mediático, el reality provocó un periodo de aislamiento que repercutió negativamente en su entorno familiar y, en particular, en su relación con su esposa, Karina Puente.
Marcelo evitó entrar en detalles específicos sobre la dinámica de su matrimonio, pero dejó claro que la experiencia tuvo un costo emocional significativo. Tras abandonar el programa, describió una fase de depresión y ansiedad que lo llevó a distanciarse de sus seres queridos, generando rumores de una posible separación que se intensificaron cuando, a principios de año, eliminó una publicación en redes sociales donde describía los cuatro años de su matrimonio como "los más infelices de mi vida".
Durante la entrevista, el influencer reconoció que aún enfrenta problemas emocionales derivados de su paso por el reality, aunque manifestó que está trabajando en su recuperación y que poco a poco siente una mejoría. "Aún estoy en una etapa complicada, pero estoy avanzando", afirmó.
Las declaraciones llegan en medio de una creciente especulación mediática sobre la estabilidad de la relación de Marcelo y Puente, y ponen de relieve el precio personal que pueden tener los programas de alta exposición televisiva para sus participantes.