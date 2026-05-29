Aldo de Nigris confirma una relación y decide mantener a su pareja fuera del foco mediático

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El influencer y ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ anunció que está en una relación, pero optará por no revelar la identidad de su novia para respetar su deseo de privacidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:47 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 10:41 AM.