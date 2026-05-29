Aldo de Nigris confirma una relación y decide mantener a su pareja fuera del foco mediático

Aldo Patricio Tamez de Nigris, conocido como Aldo de Nigris, confirmó que mantiene una relación sentimental, pero aseguró que la identidad de su pareja permanecerá en reserva. El influencer explicó que la decisión responde al deseo de su novia de evitar la exposición pública que conlleva su fama.
En una entrevista retomada por el reportero Alan Morales en YouTube, De Nigris declaró: “Yo me dedico al medio, me da igual tener las cámaras y todo, pero si ella me dice que también le gustan las cámaras no tengo problema en que salga. Si me dice que no quiere salir, que quiere estar privado, pues yo lo voy a respetar”. La joven, según el propio Aldo, no pertenece a la industria del entretenimiento.
Los rumores sobre un posible romance con Elaine Haro, compañera de ‘La Casa de los Famosos México’, se intensificaron durante la tercera temporada del reality, en la que De Nigris obtuvo el primer lugar con más de 19 millones de votos. Ambos desmintieron previamente esa versión, aunque la reciente confirmación del noviazgo ha reavivado la especulación.
En el mismo video, Haro comentó que se alegra por el influencer y subrayó que la relación entre ambos es de amistad: “Qué bonito que se ha podido transformar en una amistad sincera… es muy complicado después de un reality que las personas nos sigamos viendo”.
Aldo de Nigris, nacido el 27 de julio de 1999 en Monterrey, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del norte de México. Tras una breve carrera en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, abandonó el fútbol profesional a los 19 años para dedicarse al contenido digital, alcanzando más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube. Además de su presencia en redes, conduce el pódcast “Más allá del fierro” y ha participado en realities como “Guerreros” y “Exatlón Estados Unidos”.
Su victoria en ‘La Casa de los Famosos México’ lo posiciona como referente de la nueva generación de creadores de contenido, demostrando que puede forjar su propio camino más allá del legado familiar.