Alfredo Adame califica de “grave error” el nombramiento de Addis Tuñón

Alfredo Adame se pronunció este lunes sobre la reciente decisión judicial que destituyó a Maribel Guardia como tutora del hijo de su exnuera, Imelda Tuñón, y nombró a Addis Tuñón en su lugar. El actor, quien recientemente salió de La mansión VIP, calificó el nombramiento de “grave error” y advirtió que podrían existir intereses económicos ocultos.
En una entrevista con la prensa, Adame explicó que, a su juicio, Addis Tuñón no es la persona más apta para ejercer la tutela del menor. “Siempre es lo que suele suceder: si todos buscaran el bien del niño, no habría estos dimes y diretes; pero todo el mundo anda en los intereses”, afirmó.
El caso surgió después de que, el 20 de mayo, Addis Tuñón anunciara en redes sociales haber sustituido a la actriz como tutora, señalando que la decisión provenía de las autoridades y no de la familia. En su comunicado, la nueva tutora indicó que su primera acción sería solicitar la destitución de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea de la herencia de Julián Figueroa.
Maribel Guardia y Marco Chacón, por su parte, declararon que el cambio no les molestaba, pues habían pedido la destitución de la actriz meses atrás. Sin embargo, aseguraron que la designación de Addis Tuñón fue una decisión familiar y no una imposición judicial.
Hasta el momento, Addis Tuñón no ha respondido a las críticas de Alfredo Adame, quien recordó que la actriz había manifestado en el pasado que nunca había visitado al niño cuando vivía bajo su cuidado. Adame también rememoró una polémica anterior entre ambos, en la que Addis Tuñón se negó a asistir a un evento para evitar encontrarse con él, acusándolo de ser “agresor de mujeres”.
El actor cerró su intervención reiterando que su preocupación principal es el bienestar del menor y que, en su opinión, la designación de Addis Tuñón no garantiza esa protección.