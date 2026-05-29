Alfredo Adame califica de “grave error” el nombramiento de Addis Tuñón

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El actor Alfredo Adame manifestó que la destitución de Maribel Guardia y la designación de Addis Tuñón como tutora del menor es un error grave, insinuando intereses económicos detrás del cambio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 11:33 AM.