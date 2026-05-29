Filtran explosivo audio que involucra a Alicia Villarreal en presunta payola millonaria en radio

El cantante Francisco Cantú, quien previamente fue denunciado por Alicia Villarreal por presunta difamación, publicó en Instagram una grabación de audio en la que el productor Hugo Mejuto, colaborador de Villarreal en el proyecto GranDiosas, menciona que la cantante "paga" una suma que él estima en "cinco millones" para que sus canciones se emitan en la radio. Cantú asegura que el audio proviene de un chat real y no ha sido editado.
Contenido del audio
En la grabación se escucha a Mejuto decir: "Es con ‘GranDiosas’, donde está Alicia también. Tiene que ser un cover chin…, regional, buenos arreglos. Lo que me preocupa es ¿a qué le llamas radio? porque es un dineral. Alicia paga, creo, no te sé decir, cinco millones en México".
Reacciones de los involucrados
Implicaciones legales y de la industria
Si se confirma la práctica de payola, la cantante y el productor podrían enfrentar sanciones de la autoridad reguladora de medios y posibles demandas civiles por competencia desleal. Por su parte, Cantú indicó que podría iniciar acciones legales contra Mejuto por el uso indebido del nombre GranDiosas.
Hasta el momento, la falta de declaraciones oficiales de Alicia Villarreal y la negación de Hugo Mejuto mantienen la controversia en el terreno de la especulación. La audiencia y los organismos reguladores observarán de cerca cualquier desarrollo que confirme o desmienta la supuesta payola.