Filtran explosivo audio que involucra a Alicia Villarreal en presunta payola millonaria en radio

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Un audio obtenido por el cantante Francisco Cantú muestra al productor Hugo Mejuto insinuando que Alicia Villarreal pagaría alrededor de cinco millones de pesos para que sus temas suenen en la radio, reavivando la polémica sobre la supuesta práctica de payola en la industria musical mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 01:08 PM.