Bruce Springsteen lidera el festival “Power to the People” contra Donald Trump

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El “Boss” encabezará el festival “Power to the People” el 3 de octubre en Maryland, con artistas como Foo Fighters y Joan Baez, y destinará parte de los ingresos a organizaciones que promueven la participación electoral, en medio de la polarización política estadounidense.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 12:06 PM.