Bruce Springsteen lidera el festival “Power to the People” contra Donald Trump

Bruce Springsteen encabezará el festival “Power to the People” el próximo 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland. El evento, anunciado durante el concierto de cierre de la gira “Land of Hope and Dreams” en Washington D.C., reunirá a figuras del rock y la música estadounidense como Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard y Joan Baez, además de invitados como Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen y The Linda Lindas.
El festival, de un solo día, se realizará en dos escenarios y está programado a tan solo un mes de las elecciones intermedias de EE. UU. Los organizadores destinarán una parte de la venta de boletos a VoteRiders y HeadCount, organizaciones que facilitan el acceso al voto y fomentan la participación ciudadana.
Durante su presentación en Washington, Springsteen volvió a criticar al expresidente Donald Trump, interpretando canciones de contenido político como “American Skin (41 Shots)” y “Streets of Minneapolis”. El cantante advirtió que la democracia estadounidense atraviesa uno de sus momentos más delicados y exhortó al público a involucrarse activamente en la vida política del país: “Esta tragedia estadounidense solo puede ser detenida por el pueblo estadounidense”.
El llamado “Boss” mantiene una confrontación pública con Trump, quien ha pedido boicots a sus conciertos y ha criticado sus posturas. El festival “Power to the People” se inscribe, pues, dentro de una larga tradición de activismo musical del artista, combinando música y mensaje político en un contexto de fuerte polarización.