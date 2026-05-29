Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y anuncia planes de formar una familia

La modelo y actriz británica Cara Delevingne anunció, en una entrevista con Variety, que se identifica como lesbiana y que desea formar una familia con su pareja, la artista musical Leah Mason, conocida artísticamente como Minke. La declaración, realizada el 29 de mayo de 2026, marca un giro importante en la vida pública de Delevingne, quien había evitado durante años el uso de etiquetas que describieran su orientación sexual.
Delevingne explicó que durante mucho tiempo cargó con lo que describió como “homofobia interiorizada”, lo que le impedía aceptar la palabra “lesbiana”. Ahora, influenciada por la representación y el apoyo de generaciones más jóvenes de mujeres gay, afirma sentirse orgullosa de su identidad y utiliza un anillo “dyke” como símbolo cotidiano de esa pertenencia.
En el mismo segmento, la artista de 33 años confirmó que mantiene una relación estable con Leah Mason y que no se imagina estar con otra persona en el futuro. “Quiero formar una familia con esta mujer”, declaró, añadiendo que disfruta provocar a la gente al hablar abiertamente de su orientación.
Paralelamente, Delevingne anunció el inicio de su carrera musical con el lanzamiento de su primer álbum y una gira internacional de 11 conciertos en Europa, Reino Unido y América del Norte, con presentaciones confirmadas en Berlín, Barcelona, Londres y París. Los sencillos “I Forgot” y “Out of My Head” fueron presentados como reflejo de sus experiencias recientes.
La noticia llega después de que la modelo colaborara con artistas como MGK, Fiona Apple y St. Vincent, y participara en la banda sonora de la película Her Smell. Su declaración ha generado reacciones mixtas en redes sociales, pero también ha sido celebrada por activistas y seguidores que la consideran un ejemplo de visibilidad y empoderamiento LGBTQ+.