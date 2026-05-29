Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y anuncia planes de formar una familia

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La modelo y actriz británica Cara Delevingne rompió su resistencia a las etiquetas, confesó su homosexualidad y reveló su intención de formar una familia con su pareja, la artista musical Leah Mason, mientras lanza su primer álbum musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 01:46 PM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 02:46 PM.