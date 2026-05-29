Chumel Torres borra publicación ofensiva y se disculpa: “la super regué”

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El creador de ‘El Pulso de la República’, José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, eliminó una publicación en la que utilizó la imagen de una persona con discapacidad para burlarse de un usuario de X. Tras la fuerte reacción en redes, el comunicador ofreció una disculpa pública, aunque la polémica persiste.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 11:19 AM.