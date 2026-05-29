Chumel Torres borra publicación ofensiva y se disculpa: “la super regué”

Chumel Torres, conductor, comediante y videoblogger mexicano, volvió a ser el centro de la controversia en redes sociales después de publicar una imagen que muchos consideraron ofensiva. En un debate en X (antes Twitter), el creador de El Pulso de la República utilizó la fotografía de una persona con discapacidad para ridiculizar a otro usuario que había comentado una de sus publicaciones.
La reacción no se hizo esperar. Usuarios, activistas y medios de comunicación denunciaron el uso de la imagen como una falta de respeto hacia la comunidad de personas con discapacidad. Ante la presión, Chumel borró la publicación y emitió una disculpa en la que admitió haber “super regado” el asunto.
Si bien algunos seguidores aplaudieron la rápida eliminación del contenido y la disculpa, críticos señalaron que el comunicador no mostró una reflexión profunda sobre el daño causado. Comentarios en la plataforma resaltaron la necesidad de que figuras públicas como Torres adopten una postura más responsable al tratar temas sensibles.
Chumel Torres, ingeniero mecánico de Chihuahua, se hizo famoso en 2012 por su humor negro y sátira política en YouTube, consolidándose como un referente del infoentretenimiento en América Latina. Sin embargo, episodios como este ponen en evidencia los límites de la libertad de expresión cuando se vulneran derechos de grupos vulnerables.
El caso vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido en redes sociales y la necesidad de una mayor sensibilidad al abordar la discapacidad. Mientras tanto, la audiencia de Milenio sigue atenta a la evolución de la polémica y a las posibles repercusiones para el comunicador.