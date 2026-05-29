Diego Luna responde a críticas de Hugo Sánchez contra la película “México 86”

Diego Luna, protagonista y productor ejecutivo de la próxima serie “México 86”, pidió que la obra no sirva de motivo de discordia después de que el exfutbolista Hugo Sánchez criticara su retrato sin consentimiento.
Durante una rueda de prensa organizada por ESPN, “El Macho” manifestó su molestia por la inclusión de un personaje basado en él dentro del relato que narra la obtención de la sede del Mundial de 1986. Luna, quien también produce la producción de Gaumont USA dirigida por Gabriel Ripstein, respondió ante varios medios que la serie no pretende ser una crónica fiel de los hechos, sino un homenaje a la generación que vivió aquel torneo.
“Yo espero que esta película no nos enemiste con nadie, porque al final es un homenaje a lo que hicieron. Esa selección ha sido, para mí, la que me sembró el fútbol, la que me volvió aficionado”, declaró el actor, quien subrayó la admiración que siente por Hugo Sánchez como leyenda del deporte.
“México 86” se estrenará el 5 de junio en la plataforma Netflix, tras una exhibición limitada en salas de la Ciudad de México. La trama se sitúa en el contexto político y mediático de los años 80, con personajes inspirados en figuras como Emilio Azcárraga Milmo y el propio Hugo Sánchez, y explora la “ingeniosidad, improvisación y picardía” que permitieron a México volver a ser sede del torneo.
El guion, escrito por Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, combina humor mordaz y crítica a la relación entre poder político, medios de comunicación y fútbol. El elenco incluye a Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas, quien interpreta a Hugo Sánchez.
Con la serie, Luna y Ripstein buscan revivir la estética de los años 80 y rendir tributo a un momento clave de la historia deportiva y política del país, sin pretender ofender a los protagonistas reales.