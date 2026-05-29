Diego Luna responde a críticas de Hugo Sánchez contra la película “México 86”

...

El actor y productor Diego Luna pidió que la cinta sobre la Copa del Mundo de 1986 no genere enemistades, tras la protesta del exfutbolista Hugo Sánchez por su representación sin autorización.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 10:59 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 01:26 PM.